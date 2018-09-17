Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ünal Karaman: Kaybetmek üzücü

: Kaybetmek üzücü

teknik direktörü , 'in 5. haftasında deplasmanında aldıkları 1-0'lı mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 23:25 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 23:28
Ünal Karaman: Kaybetmek üzücü

'in 5. hafta deplasman maçında 'a 1-0'lik skorla mağlup olan 'da Teknik Direktör , "Maç başında beklemediğimiz bir gol yedik ama önümüzde uzun bir süre vardı. Maçı çevirebileceğimiz, ortak olabileceğimiz pozisyonlar da bulduk. Biz değerlendirmedik" dedi.

"MAÇI ÇEVİREBİLECEĞİMİZ POZİSYONLAR BULDUK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor A. Ş. Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Karaman,"spor takımını tebrik ediyorum. Kendimiz adına şunu net bir şekilde ifade edebilirim; dilimin döndüğü her fırsatta tekrar ettim. Hayatın hiçbir anında hiçbir alanda tam anlamıyla 'Ben bu işi bildim, artık öğrendim, öğrenecek bir şeyim kalmadı' mantığı içerisinde bakması, sizler için, bizler için geçerli. Bu işi saha içerisinde yapan emekçi futbolcu kardeşlerimiz için daha da geçerli. Maç başında beklemediğimiz bir gol yedik ama önümüzde uzun bir süre vardı. Maçı çevirebileceğimiz, ortak olabileceğimiz pozisyonlar da bulduk. Biz değerlendirmedik, sonra rakibimiz ikinci golü bulacak pozisyonlar buldu, onlarda değerlendiremedi. Bizim tarzımızdaki takımlar hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan daha fazla üretmeliler, daha fazla gayret göstermeliler, daha çok koşup, daha çok mücadele etmeliler. Büyümeyi eksiklerini kazanarak, giderme adına çaba göstermeliler" diye konuştu.

"SONUÇ OLARAK KAYBETMEK ÜZÜCÜ"

Bu maçta yetersiz kaldıkları ifade eden Karaman şunları söyledi;" Daha çok yapabilirdik. Tamam, top bizdeymiş gibi, top oynarmışız gibi görünüyor ama bana göre beni tatmin eden mazeretler değil ki, mazeret olabilecek bir durum da değil. Sonuç olarak kaybetmek üzücü, Alanyaspor takımını da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünal Karaman: Kaybetmek üzücü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN