Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova
karşılaşmasını değerlendirdiği basın toplantısında asıl hedefini itiraf etti. Zorlu mücadeleye ilişkin olarak, "Ciddi ve önemli bir rakip. Galatasaray kendi sahasında nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynayacak"
değerlendirmesini yapan Terim, "Hayallerim dünyadan büyük" cümlesinin hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray ile tekrar ile yola çıktığımızda gazeteci arkadaşlar, hedefimizi sormuştu. 'Şu anda dünya büyüklüğünde bir hayalim var' demiştim.
Olur ya da olmaz. Ama hep içimde neden olmasın var. Çok zor çok kolay değil.
Cezalıyız, eşit şartlarda mücadele etmiyoruz. Satmadan alamıyoruz. Buna rağmen neden olmasın. Nereye çekmek istiyorsanız... UEFA şampiyonu olduğumuz zaman da şampiyon olabiliriz diye söylemiştim. O zaman da tepki almıştık.
Galatasaray'ın olması gereken ligde olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu neden olmasın." ALLAH KİMSEYE VERMESIN!
Terim'in basın toplantısında dikkat çektiği diğer noktalar ise şöyle: Bu
takımlar büyük başarılar elde ederek buraya geldi. Dört takıma da açık bir grup, birinci de olabiliriz, 4'üncü de.
.. Bizim
kadromuz 21, onların 25 kişi... Çok zor olduğunu yardımcı antrenörlerime söyledim. Hayatımın en büyük tecrübesi olarak söyledim. Eşit şartlarda dövüşmüyoruz.
Bunu tespit olarak kabul edin. Allah izin verirse yarından (bugünden) itibaren gruptan çıkmak için çabalayacağız. Öyle
bir transfer dönemi geçirdik ki Allah kimseye vermesin. Transfer sorunları yüzünden şampiyonluğa sevinemedik.
Yarın (bugün) için bir puan hesabı yapmadım. Kritik noktaya gelirse yaparız. Kazanıp, kazanıp çıkmak varken, niye hesap yapalım. İLKLERİN GECESİ MUSTAFA
Cengiz, Galatasaray'ın başkanı olarak ilk Avrupa maçı heyecanını yaşayacak. MUSLERA,
Avrupa arenasında ilk kez kaptanlık pazubandını takacak. NDIAYE
(27) ve Rodrigues (27) kariyerlerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. THY
ile anlaşmaya varan Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında formasının göğüs kısmında 'Turkish Airlines
' yazılı reklamı taşıyacak. ULTRASLAN
bu maça özel koreografiye imza atacak. ASLAN İÇİN 30 MİLYON TL'LİK MAÇ
Fiyatları 150 ile bin TL arasında satışa çıkan Lokomotiv Moskova maçı biletleri büyük ölçüde tükendi. Sarı-kırmızılı yönetim hem saha içinde hem saha dışında kazanmanın planlarını yapıyor. UEFA
, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki galibiyetlere 2.7 milyon Euro ödül veriyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bilet ve GS Store satışından 10 milyon TL'ye yakın para bekliyor ve Lokomotiv Moskova sınavını 30 milyon TL'lik maç olarak görüyor. İSTANBULLU FORMA
Galatasaray'ın 2018-19 sezonunda giyeceği İstanbul temalı üçüncü forması tanıtıldı. Galatasaray'ın doğduğu yer olan İstanbul'u resmeden tasarıma sahip forma 190 TL fiyatla satışa çıkarıldı.