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’ın yönettiği maçta kazanan oldu

FIFA kokartlı hakem ’ın yönettiği C Grubu maçında , Paris Saint-Germain’i 3-2 mağlup etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 01:29 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 01:31
Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta kazanan Liverpool oldu

FIFA kokartlı hakem 'ın yönettiği ve Bahattin Duran ile Tarık Ongun'un da yardımcılıklarını yaptığı C Grubu maçında , sahasında Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup etti. Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, 30. Dakikada Daniel Sturridge'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Liverpool, Milner'ın 36. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0 yaptı. Paris Saint-Germain ise rakibine 40. dakikada Thomas Meunier cevap verdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi. Fransızlar, 83'de Mbappe ile skoru 2-2'ye getirse de Firmino 90'da son sözü söyledi ve Liverpool, maçı 3-2 kazanmasını bildi.

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Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta kazanan Liverpool oldu
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