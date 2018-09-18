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: "'e gereksiz yere kırmızı kart verildi"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur 'un teknik direktörü , geçen hafta oynadıkları maçında yedikleri ilk golden önce faul olduğunu ancak rakip futbolcu Gary 'in gördüğü kartın da gereksiz olduğunu söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 13:22
Erol Bulut: Medel'e gereksiz yere kırmızı kart verildi
Evkur Teknik Direktörü , Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Süper Lig'in 6. haftasında konuk edecekleri Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda oynadıkları maçında geride kalan haftalarda oynadıkları en iyi oyunu sergilediklerini belirten Bulut, duran toptan gol yediklerini ifade etti.

İlk golde faul olduğunu, hava topunda Sadık Çiftpınar'a bir müdahalede bulunulduğunu savunan Bulut, "'e verilen kart bence doğru değil. Gereksiz yere kırmızı kart verildi. Adaletli olmamız, doğruysa doğruyu, yanlışsa yanlışı konuşmamız lazım. Kırmızı kart gereksizdi. Beşiktaş'ın ilk golü de fauldü." diye konuştu.

Bulut, Çaykur Rizespor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Beşiktaş karşısında golü yedikten sonraki oyunumuz beni sevindirdi. Hücum anlamında iyiydik, defans olarak çok güzel işler yaptık. Beşiktaş ilk yarıda kalemize ilk şutunu 42. dakikada attı. Bizim de 46. dakikada bir pozisyonumuz var. Sistemimiz aynen devam edecek. Baskılı oynayacağız, bu hafta sonu kesinlikle 3 puanı almak istiyoruz."

Bir gazetecinin geçen sezonun aynı haftasına göre takımın daha az gol attığını ve bunun bir sistem değişikliği getirip getirmeyeceğini sorması üzerine Bulut, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ancak sistem değişikliğine gitmeyecekleri cevabını verdi.

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Erol Bulut: "Medel'e gereksiz yere kırmızı kart verildi"
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