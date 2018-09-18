Fenerbahçe'den Beşiktaş taraftarıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş derbisine rakip takım taraftarlarının alınmayacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün sosyal medyada gündeme gelen; Beşiktaş ile stadımızda 24 Eylül Pazartesi günü oynayacağımız derbi karşılaşmasına rakip takım taraftarlarının alınmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İl Güvenlik Kararı gereği 2280 Beşiktaş taraftarı derbi karşılaşmasını stadımızda izleyebilecektir.

Aynı şekilde taraftarlarımız da ligin ikinci yarısında Beşiktaş'ın sahasında oynanacak karşılaşmada tribündeki yerlerini alabilecektir.

Bu uygulamanın devam edebilmesi ve futbolun güzelliklerinin yaşanabilmesi için, her iki takım taraftarını da sorumlu ve camialarının büyüklüğüne yakışan şekilde davranmaya davet ediyoruz."