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'da Ndiaye, Porto maçında yok

'ın ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçının 87. dakikasında kırmızı kart gören , Porto maçında forma giyemeyecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 23:46 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 00:26
Galatasaray'da Ndiaye, Porto maçında yok

'ın Senegalli futbolcusu , maçında çift sarı kart sonucunda 87. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Ndiaye, ikinci haftada deplasmandaki Porto maçında takımını yalnız bırakacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray, Badou Ndiaye'yi kaybetti.

İlk olarak 42. dakikada sarı kart gören Ndiaye, 87. dakikada da ikinci sarı kartını gördü. Bunun sonucunda mücadelenin hakemi Gianluca Rocchi, Senegalli futbolcuya kırmızı kartını gösterdi. Ndiaye, 3 Ekim'de deplasmanda oynanacak Porto karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

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Galatasaray'da Ndiaye, Porto maçında yok
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