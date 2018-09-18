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Maradona'dan "farklı" başlangıç

'nın teknik direktörlüğünü üstlendiği Meksika temsilcisi Dorados, konuk ettiği Tapachula'yı 4-1 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 11:53
Maradona'dan farklı başlangıç

Arjantin'in efsane futbolcularından 'nın çalıştırdığı Meksika İkinci Lig ekiplerinden Dorados, konuk ettiği Tapachula'yı 4-1 mağlup etti.

Son olarak geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Fujairah takımını çalıştıran Maradona, yaklaşık iki hafta önce teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Dorados ile ilk maçından mutlu ayrıldı.

Ligin 8. hafta mücadelesinde Dorados, Ekvadorlu golcüsü Vinicio Angulo'nun hat-trick yaptığı maçta, konuk ettiği Tapachula'yı 4-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.

Bu galibiyetle Dorados, 15 takımın yer aldığı ligde 10'uncu sıraya kadar yükseldi.

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Maradona'dan "farklı" başlangıç
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