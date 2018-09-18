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: Sıradaki maçı dört gözle bekliyorum

D Grubu ilk maçında Rus temsilcisi 'yı 3-0 mağlup eden 'ın Norveçli oyuncusu maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 01:06 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 01:06
Martin Linnes: Sıradaki maçı dört gözle bekliyorum

'ın 3-0'lık galibiyetiyle biten karşılaşmada 90 dakika sahada kalan , "Sıradaki maçı dört gözle bekliyorum" dedi.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Linnes, 3-0 kazandıkları için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bulutların üzerindeyim, çok mutluyum. İlk 10 dakika bu sezon oynadığımız en iyi futboldu sanırım. Taraftarımızla beraber çok istekliydik. Golü bulduktan sonra oyundan biraz düştük, rakibe pozisyon verdik, duran toplarda problem yaşadık ama ikinci yarı kimin daha iyi takım olduğunu gösterdik ve kazanmayı bildik. Bizim grubumuz diğer gruplara bakınca çok daha dengeli bir grup.

Grupta her takım her şeyi yapabiliyor. Bu grupta yapmamız gereken şey üç iç saha maçında üç galibiyet çıkarabilmek. Şimdiden sıradaki maçı dört gözle bekliyorum" dedi.

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Martin Linnes: Sıradaki maçı dört gözle bekliyorum
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