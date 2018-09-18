Son dakika haberi: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda saat kaçta? - GS L. Moskova maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi heyecan dorukta. Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim ve öğrencileri üç puan alarak güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Öte yandan 'Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda' cevabı en çok araştırılan konuların başında geliyor. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı yayın kanalı ile ilgili son dakika gelişmelerini burada bulabileceksiniz. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D grubunda temsilcimiz Galatasaray, kendi sahası ve seyircisi önünde uzun bir aranın ardından sahne alıyor. Rakip ise Rusya ekibi Lokomotiv Moskova. Bu önemli mücadele öncesi Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı yayın kanalı merak konusu oldu. İşte son ayrıntılar…