Türk Telekom Stadyumu’nda 44 bin 059 biletli seyirci

Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 44 bin 059 biletli taraftar izledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0'lik skorla mağlup etti.

Bu önemli karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar ise görevini tam yaptı. Müsabakayı toplam 44 bin 059 biletli seyirci izledi. Maç öncesinde ve sırasında tezahüratlarıyla takımına destek olan taraftarlar, galibiyetin alınmasında büyük rol oynadı.