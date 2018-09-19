UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik adamları İspanyollar oldu.

İspanyol teknik adamların 10 kez şampiyonluk yaşadığı kupada, İtalyanlar 9, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, İsveçliler ve Arjantinliler ise 2 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar ve Rumenler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.

REKOR EMERY VE TRAPATTONİ'DE

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar 3'er kezle İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.

Trapattoni, 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de Inter ile kupaya uzandı.

Emery, Sevilla'nın başında 2014, 2015 ve 2016'da olmak üzere üst üste 3 kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'yi yakaladı.

İspanyol teknik adamlar Luis Molowny, Juande Ramos, Rafael Benitez, Portekizli Jose Mourinho ve Arjantinli Diego Simeone, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Ramos, Atletico Madrid ile 2012 ve 2018'de Simeone, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Benitez, 2003'te Porto ve 2017'de Manchester United ile Mourinho, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

AVRUPA DIŞINDAN SADECE SIMEONE KAZANDI

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012'de takımını şampiyonluğa taşırken kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı. Simeone, Atletico Madrid'in başında geçen sezon bir kez daha kupayı kaldırma başarısı gösterdi.

UEFA KUPASI'NI KAZANAN TEKNİK ADAMLAR

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan teknik adamlar, ülkeleri ve takımları şöyle:

Yıl Teknik direktör Ülkesi Takımı 1972 Bill Nicholson İngiltere Tottenham 1973 Bill Shankly İskoçya Liverpool 1974 Wiel Coerver Hollanda Feyenoord 1975 Hennes Weisweiler Almanya B. Mönchengladbach 1976 Bob Paisley İngiltere Liverpool 1977 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus 1978 Kees Rijvers Hollanda PSV Eindhoven 1979 Udo Lattek Almanya B. Mönchengladbach 1980 Freidel Rausch Almanya Eintracht Frankfurt 1981 Bobby Robson İngiltere Ipswich Town 1982 Sven Goran Eriksson İsveç Göteborg 1983 Paul van Himst Belçika Anderlecht 1984 Keith Burkinshaw İngiltere Tottenham 1985 Luis Malowny İspanya Real Madrid 1986 Luis Malowny İspanya Real Madrid 1987 Gunder Bengtsson İsveç Göteborg 1988 Erich Ribbeck Almanya Bayer Leverkusen 1989 Ottavio Bianchi İtalya Napoli 1990 Dino Zoff İtalya Juventus 1991 Giovanni Trapattoni İtalya Inter 1992 Louis van Gaal Hollanda Ajax 1993 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus 1994 Giampiero Marini İtalya Inter 1995 Nevio Scala İtalya Parma 1996 Franz Beckanbauer Almanya Bayern Münih 1997 Huub Stevens Hollanda Schalke 04 1998 Luigi Simoni İtalya Inter 1999 Alberto Malesani İtalya Parma 2000 Fatih Terim Türkiye Galatasaray 2001 Gerard Houllier Fransa Liverpool 2002 Bert van Marwijk Hollanda Feyenoord 2003 Jose Mourinho Portekiz Porto 2004 Rafael Benitez İspanya Valencia 2005 Valeriy Gazzaev Rusya CSKA Moskova 2006 Juande Ramos İspanya Sevilla 2007 Juande Ramos İspanya Sevilla 2008 Dick Advocaat Hollanda Zenit 2009 Mircea Lucescu Romanya Shakhtar Donetsk 2010 Sanchez Flores İspanya Atletico Madrid 2011 Andre Villas Boas Portekiz Porto 2012 Diego Simeone Arjantin Atletico Madrid 2013 Rafael Benitez İspanya Chelsea 2014 Unai Emery İspanya Sevilla 2015 Unai Emery İspanya Sevilla 2016 Unai Emery İspanya Sevilla 2017 Jose Mourinho Portekiz Manchester United 2018 Diego Simeone Arjantin Atletico Madrid