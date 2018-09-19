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Milli oyuncu ’in forma giydiği , G Grubu ilk maçında son şampiyon ’le karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 21:25 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 22:21
CANLI | Real Madrid - Roma

G Grubu'nda li , 'e konuk oluyor. 22.00'da başlayan ve Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetiyor. Kuipers'in yardımcılarını Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yapıyor.

Milli yıldız Cengiz Ünder, teknik direktör Eusebio Di Francesco tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

REAL MADRID 0-0 ROMA

İLK 11'LER

REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro Kroos, Modric, Isco, Bale, Benzema

ROMA: Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Zaniolo, Nzonzi, De Rossi, El Shaarawy, Dzeko, Cengiz Ünder

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CANLI | Real Madrid - Roma
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