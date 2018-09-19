CANLI | Real Madrid - Roma

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Cengiz Ünderli Roma, Real Madrid'e konuk oluyor. 22.00'da başlayan ve Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetiyor. Kuipers'in yardımcılarını Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yapıyor.

Milli yıldız Cengiz Ünder, teknik direktör Eusebio Di Francesco tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

REAL MADRID 0-0 ROMA

İLK 11'LER

REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro Kroos, Modric, Isco, Bale, Benzema

ROMA: Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Zaniolo, Nzonzi, De Rossi, El Shaarawy, Dzeko, Cengiz Ünder