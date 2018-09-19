Cyle Larin: “Kazanmamız gereken bir maç”

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki Kanadalı golcüsü Cyle Larin, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Vodafone Park'ta Norveç ekibi Sarpsborg ile oynanacak I Grubu ilk maçı öncesi soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Larin, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Grup aşamasına iyi başlamak için çok önemli bir maç. Takım olarak gereken mücadeleyi yapıp iyi bir sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"OYNAMAYA HAZIRIM"

Negredo'nun ayrılmasının kendisini etkileyip etkilemeyeceği sorulan Larin, "Kendimi hazır hissediyorum. Sıkı şekilde hazırlanıyorum. Teknik direktörümüz beni oynatmaya karar verdiği zaman hazırım. Bu durum yarın da olabilir başka bir gün de olabilir. Fırsat bulduğumda oynayıp goller atmak istiyorum" dedi.



"HER GEÇEN GÜN İYİYE GİDİYORUM"

Takımda Negredo'nun gitmesinin ardından forma için birçok adayın olmasını değerlendiren Larin, "Buna baskı demem ama motivasyon diyebilirim. Beni çalışmaya devam eden de bu faktör. Kaliteme inanıyorum ve etrafımda kaliteli oyuncular var. Onların varlığı benim için çok önemli. Bu durumu da bir motivasyon aracı olarak değerlendiriyorum. Her antrenmanda daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. İdmanların ardından ekstra çalışmalar yapıyorum. Gelecekte daha da iyi yerlere geleceğim, buna inanıyorum" açıklamasını yaptı.

İstanbul'daki yaşantısıyla ilgili de konuşan Larin, "Buradaki uyum süreci tamamlandı diyebilirim. 9 ay oldu. İstanbul'da yaşamaktan çok memnunum. Buraya geldiğim ilk günden itibaren teknik ekip, taraftarlarımız, kulüp çalışanları bana çok iyi davrandılar. İyi bir iletişimimiz var. Burada olmaktan dolayı memnunum" diyerek sözlerini tamamladı.