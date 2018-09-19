Fenerbahçe deplasmanda zorlanıyor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı müsabakalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

Avrupa kupalarında dış sahada 112 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, rakiplerine 63 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 27 galibiyet ve 22 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 114 kez havalandırdı, kalesinde 207 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARINDA BAŞARILI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise deplasmanda etkili bir performans ortaya koydu.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı 5 sezonda deplasmanda başarılı sonuçlar elde eden sarı-lacivertliler, 16 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, 6 yenilgi yaşadı.

2006-2007 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında İngiltere'nin Newcastle United ve İspanya'nın Celta Vigo takımlarına karşı deplasmanda puan alamayan Fenerbahçe, 2009-2010'da ise çok iyi bir performans sergiledi. Söz konusu dönemde gruplarda karşılaştığı Twente, FCSB ve Sheriff takımlarını 1-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-lacivertliler, o sezon rakiplerine deplasmanda puan vermedi.

Fenerbahçe, 2012-2013'te teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde en başarılı geçirdiği Avrupa sezonunda ise gruplarda deplasmanda benzer bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertliler, o sezon da Fransa'nın Olympique Marsilya, Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEL Limassol ve Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımlarını deplasmanda yenmeyi başardı.

SON 2 SEZONDA İNİŞLİ-ÇIKIŞLI BİR PERFORMANS

Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarına kaldığı son 2 sezonda ise deplasmanda inişli-çıkışlı bir performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da grubunu 1 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilgisiz tamamlarken, 2016-2017'de 1'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.