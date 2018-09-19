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, maçı hazırlıklarını tamamladı

D Grubu maçında Hırvat ekibi ile karşılaşacak maçın hazırlıklarını tamamladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 22:19 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 22:25
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçı hazırlıklarını tamamladı

, maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Maksimir Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Phillip Cocu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncuları, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla D Grubu ilk maçında deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

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Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçı hazırlıklarını tamamladı
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