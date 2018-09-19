Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Maksimir Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Phillip Cocu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncuları, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.