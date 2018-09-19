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, Hırvatistan deplasmanında

, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Hırvatistan'ın takımına konuk olacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 10:54
Fenerbahçe, Hırvatistan deplasmanında

, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Hırvatistan'ın takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başkent Zagreb'de Maksimir Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.

Avrupa kupaları tarihinde daha önce hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmeyen Fenerbahçe, yarın ilk kez Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak.

Teknik direktörlüğünü 47 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica'nın yaptığı Dinamo Zagreb, geçen sezon Hırvatistan Ligi'ni şampiyon tamamlamıştı.

'de deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek, 3 maç sonra galip gelen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında da kazanarak gruba iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

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Fenerbahçe, Hırvatistan deplasmanında
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