Samet Aybaba'dan altyapı isyanı: "20 senedir söylüyoruz..."

Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cuma günü zor maçlardan birine daha çıkacaklarını söyledi.

Bursaspor olarak iyi oynayan bir takım haline geldiklerini aktaran Aybaba, "Maçların bütünlüğüne, rakibe bakıyoruz. İyi çalışıyoruz. Bu 5 haftalık periyotta şans faktörü bizim yanımızda olsa, biraz da yönetenlerle ilgili sorun çıkmasa, bugüne kadar en çok sorun yaşayan takım biziz diye düşünüyorum, fazla bu konuyu da irdelemek istemiyorum ama belki de 10, 11, 12 puanlı bir takım haline gelirdik." diye konuştu.

"BAŞAKŞEHİR MAÇINA ODAKLANMAK İSTİYORUZ"

Samet Aybaba, ligin ilk 5 haftalık periyodunda en kötü futbolu geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında oynadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Oyuncularımız bizim söylediklerimizin tamamen dışına çıktı. Bloklar arasında her zaman sağladığımız dengeyi sağlayamadık, çok kopukluklar oldu. İlk defa bu kadar pozisyon verdik ve girdiğimiz pozisyonlarda çok etkili olamadık. O nedenle biz o maçı hemen unutup Medipol Başakşehir karşılaşmasına odaklanmak istiyoruz. İyi bir takımla oynuyoruz, biz de iyi bir takımız. Badji iyileşti, takımın orta sahasına daha da güç verecektir. Biraz önce toplantı yaptık, anlattık arkadaşlara, istekliler, coşkulular. Nerede olduklarını biliyorlar artık, futbol şehrinin değerini de biliyorlar. O nedenle bizim için çok keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum."

Bir gazetecinin, "İlk 5 haftalık dilimde Video Yardımcı Hakem sisteminde 4 maçta Bursaspor'un etkilendiği görüşleri hakim. Bunun için sizin yorumunuz nedir? Yönetim bununla ilgili bir girişimde bulunacak mı?" sorularına Aybaba, "Evet biraz yanlış kararlar var. Teknik adam olarak teknik bir yorum yapayım; başkanımızla konuştuk. Kendisi de bundan şikayetçi ama tabii bunu fazla birtakım şeyleri bozucu değil de daha doğru yöne yönlendirecek bir şey yapmayı planlıyor. Başkanımız da herhalde onunla ilgili sizlere bir açıklama yapar diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

Aybaba, yeni bir takım olduklarını ve 8 yeni oyuncularının bulunduğunu belirterek, "Kadro değişimine gitmeyi, oyuncuların performansları ile ilgili farklı şeyler yapmayı planlıyoruz. Futbol olarak Rize maçı hariç diğer 4 maçtan gerçekten memnun oldum." dedi.

"10 BİN KİŞİNİN KARŞISINA ÇIKARIYORUZ"

Deneyimli teknik adam, takımdaki genç oyuncuların performanslarından da memnun olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gençler inişli-çıkışlı olacak. Çok gençler. Muhammed 16 yaşında, eleştiriyorlar. Ben de '16 yaşında bizim ailelerimiz, erkek çocuklarını ekmek almaya bile göndermiyor. Biz onu 10 bin kişinin karşısına çıkarıyoruz.' diyorum. Bunlar dalgalanacak. Elimizde gerçekten yetenekli genç oyuncularımız var. Onlar da tempoyu artıracak. Biz onları doğru yöneteceğiz. Takım arkadaşları doğru yönetecek. Onlardan da uzun süreçli fayda sağlanacağını düşünüyorum."

Aybaba, dün yeşil-beyazlı takımın altyapı tesislerini ziyaret ettiğini belirterek, "Şu anda bizim bütün kafamızdaki şey, Bursaspor'u sportif ve ekonomik olarak daha iyi yere getirmek. Bunun için genç oyunculara yönelmek lazım, artık futbol oraya doğru gitti. Biz 20 senedir söylüyoruz, dinlemediler. Ülke, futbol ekonomisi olarak battığında arkadaşların aklına geldi, biz yine doğruları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı yaş gruplarında iyi oyuncularının bulunduğunu dile getiren Aybaba, "İnşallah göreceksiniz, biz oluruz, olmayız bilmiyorum ama 5 sene sonra bu kadronun içinde en az 6-7 Bursalı oyuncu olur." diye konuştu.

Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in performanslarının eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Aybaba, kendisinin de aynı eleştiriyi yaptığını vurguladı.

Aybaba, "Göreve geldiğinizde takımın son 2 sezondur bir travma yaşadığını ve bunu atlatmak için çalıştığınızı söylemiştiniz. Travma atlatılabildi mi?" sorusuna ise "Travmayı atlattık gibi gözüküyor. Çok oyuncu değişimine gittik, bunun için o da yararlı oldu. Burası farklı bir yer. Yeni transferler de alışmaya başladı. Bence büyük bir kısmını atlattık, uzaklaştık diye düşünüyorum. Galibiyet üzerine de söyleyeyim, biz buna takılmıyoruz. Böyle şeylere takılmayalım. Biz iyi takımız, daha çok takım yeneriz." cevabını verdi.