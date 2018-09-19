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Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar tamamlandı

'nde sezonun ilk haftası bugün oynanan 8 karşılaşmayla sona erdi. İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Roma forma giyesi giyen de sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçında 90 dakika sahada kaldı. İşte günün toplu sonuçları.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 00:12
Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar tamamlandı

'nde dün ve bugün oynanan maçlar sonunda gruplarda 1'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Milli oyuncu 'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 45'inci dakikada Isco, 58'inci dakikada Gareth Bale ve 90+2'nci dakikada Mariano'nun kaydettiği gollerle 3-0 mağlup oldu. Cengiz Ünder mücadeleye Roma formasıyla ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Günün sürprizi Fransız temsilci Olympique Lyon'dan geldi. Galatasaraylı eski futbolcu Jason Denayer ve Beşiktaşlı eski futbolcu Marcelo'nun formasını giydiği Lyon, deplasmanda turnuvanın favori takımlarından İngiliz kulübü Manchester City'i 2-1'lik skorla yendi.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği İtalya'nın Juventus takımı ise deplasmanda İspanyol temsilci Valencia'yı 2-0 mağlup etti. Portekizli yıldız oyuncu mücadelenin 29'uncu dakikasında gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ronaldo bu kırmızı kartla birlikte kariyerinde oynadığı 154'üncü Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk kez oyundan atılmış oldu. Yıldız oyuncu sahayı göz yaşları içerisinde terk etti.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

E GRUBU
Ajax - AEK Atina: 3-0
Benfica - Bayern Münih: 0-2

F GRUBU
Shakhtar Donetsk - Hoffenheim: 2-2
Manchester City - Lyon: 1-2

G GRUBU
Real Madrid - Roma: 3-0
Viktoria Plzen - CSKA Moskova: 2-2

H GRUBU
Valencia - Juventus: 0-2
Young Boys - Manchester United: 0-3

Dün ise şu sonuçlar alınmıştı;

A GRUBU
Club Brugge - Borussia Dortmund: 0-1
Monaco - Atletico Madrid: 1-2

B GRUBU
Barcelona - PSV Eindhoven: 4-0
Inter - Tottenham: 2-1

C GRUBU
Liverpool - Paris Saint-Germain: 3-2
Crvena Zvezda - Napoli: 0-0

D GRUBU
Galatasaray - Lokomotiv Moskova: 3-0
Schalke 04 - Porto: 1-1

Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu
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Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar tamamlandı
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