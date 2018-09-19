Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı

Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı

Avrupa'nın iki numaralı kupasında bu yıla kadar 16 kez finallerde mücadele eden İspanyollar, 11 defa mutlu sona ulaştı. İspanya'yı 9 kupa zaferiyle İtalya, 8 şampiyonlukla da İngiltere izledi. Fransız ekipleri, bu organizasyonda çıktıkları 5 finali de kaybetti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 12:27
UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı

Futbolda daha önce Kupası, 10 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanya, 1971 yılından bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 16 kez finallerde temsil edildi ve 11 defa şampiyonluk yaşadı. İtalyanlar ise 15 finalde 9 şampiyonluğa ulaştı.

İtalyanlar ve İspanyolları 8 şampiyonlukla İngilizler, 6 zaferle Almanlar, 4 kupayla da Hollanda takımları takip etti.

FRANSIZLAR FİNAL KAZANAMIYOR

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 5 kez finale çıkan Fransız ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.

İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde Fransa'nın Bastia takımı, Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransız ekibi Bordeaux, Almanya'nın takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.

Olympique Marsilya ise 1998-1999 sezonundaki ilk finalinde İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. 2003-2004 finalinde İspanya'nın takımına 2-0 mağlup olan Marsilya, geçen sezon da bir başka İspanyol temsilcisi 'e 3-0 yenilerek kupaya yine uzanamadı.

ÜLKELER VE ŞAMPİYONLUK SAYILARI

UEFA Kupası finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:

İspanya: 16 (11 galibiyet/5 mağlubiyet)

İtalya: 15 (9 galibiyet/6 mağlubiyet)

İngiltere: 14 (8 galibiyet/6 mağlubiyet)

Almanya: 14 (6 galibiyet/8 mağlubiyet)

Hollanda: 7 (4 galibiyet/3 mağlubiyet)

Portekiz: 7 (2 galibiyet/5 mağlubiyet)

İsveç: 2 (2 galibiyet)

Rusya: 2 (2 galibiyet)

Belçika: 3 (1 galibiyet/2 mağlubiyet)

Ukrayna: 2 (1 galibiyet/1 mağlubiyet)

Türkiye: 1 (1 galibiyet)

Fransa: 5 (5 mağlubiyet)

İskoçya: 3 (3 mağlubiyet)

Yugoslavya: 1 (1 mağlubiyet)

Macaristan: 1 (1 mağlubiyet)

Avusturya: 1 (1 mağlubiyet)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN