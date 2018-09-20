Aykut Kocaman: Saçma sapan şeylere inandılar

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, bu konudaki gerçekleri zamanı gelince anlatacağını söyledi. Geçen sezonun zor geçtiğini söyleyen Kocaman, "Geçen sezon, 3 Temmuz'dan daha zordu. O dönemde zorluklara karşı direnme gücü vardı. Geçen seneki süreçte ise birbirimizin gözünü oyacak hale gelmiştik. Taraftar bir tarafta, yönetim bir taraftaydı. Taraftar takımına sahip çıkmalı. Anlamsız saçma sapan şeylere inanmak ülkemiz adına çok acı. Hakkımda oluşturulan algılara insanların inanıyor olması da çok acı. Burada doğrularla yanlışlar yer değiştirmiş durumda" şeklinde konuştu.

VALBUENA İÇİN GERÇEKLER ORTADA

Valbuena'nın Cocu tarafından da yedek bırakılmasını değerlendiren Kocaman, "Hayatın kendi içinde gerçekleri var. Ben uçuk kaçık şeyler peşinde değildim. Yeni gelen antrenör de yavaş yavaş oraya gidiyor. Ben bunları yaşadım; Cocu da yaşıyor. Fenerbahçe'nin şu an en büyük sorunu, uyum. Bu bir süre daha devam edebilir" dedi.

BANA YAPILMASINI İSTEMEDİĞİM ŞEYİ...

A Milli Takım'ın başına geçeceği iddialarına da değinen Kocaman, "Teknik direktörlük için kimseyle görüşmedim. Etik olmaz. Milli Takım'ın şu anda çok önemli ve başarılı bir teknik direktörü var. Bir süre daha dinlenmeyi düşünüyorum. Buna ailemin de ihtiyacı var. İkinci yarıdan itibaren isteyen kulüplere göre ekibimizle antrenörlüğe döneceğiz" ifadesini kullandı.