CANLI | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa'da sezonun ilk maçında Dinamo Zagreb'in konuğu oluyor. 22.00'da başlayacak ve Maksimir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İngiliz Craip Pawson düdük çalacak. Pawson'ın yardımcıları ise Lee Betts ve Ian Hussin.

DINAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

HIRVAT TAKIMLARIYLA İLK KEZ

Avrupa kupaları tarihinde daha önce hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmeyen Fenerbahçe, ilk kez Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktörlüğünü 47 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica'nın yaptığı Dinamo Zagreb, geçtiğimiz sezon Hırvatistan Ligi'ni 73 puanla şampiyon tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek, 3 maç sonra galip gelen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında da kazanarak gruba iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

AVRUPA ARENASINDA 223. KARŞILAŞMA

Avrupa arenasında 223. maçını Dinamo Zagreb'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 95 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 328 gol gördü.