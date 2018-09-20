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CR7 kızardı, ağladı ama fişi çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden , Portekizli yıldızı Cristiano ’nun 29. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen ’yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 20.9.2018
CR7 kızardı, ağladı ama Juventus fişi çekti

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları dün akşam tamamlandı. H Grubu'nda , siyah-beyazlılılardaki ilk Devler Ligi maçına çıkan 'nun 29'da doğrudan kırmızı kart görmesiyle önünde 10 kişi kaldı. Ancak İtalyan devi, bu dezavantaja rağmen Pjanic'in 45 ve 51. dakikalarda penaltıdan bulduğu iki golle 2-0 kazanmayı bildi.

Gruptaki diğer maçta , İsviçre'de Young Boys'u 3-0 yendi. Toplu sonuçlar: E GRUBU: Ajax- AEK: 3-0, Benfica-Bayern Münih: 0-2. F GRUBU: Manchester City-Lyon: 1-2, - Hoffenheim: 2-2. G GRUBU: Real Madrid-Roma: 3-0, Viktoria Plzen-CSKA Moskova: 2-2.

Murillo ile girdiği ikili mücadelede rakibinin kendisini yere attığını düşünen Ronaldo, 145. Devler Ligi maçında gördüğü ilk kırmızı kart sonrasında gözyaşlarına boğuldu.

Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu
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CR7 kızardı, ağladı ama Juventus fişi çekti
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