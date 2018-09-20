CR7 kızardı, ağladı ama Juventus fişi çekti

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları dün akşam tamamlandı. H Grubu'nda Juventus, siyah-beyazlılılardaki ilk Devler Ligi maçına çıkan Ronaldo'nun 29'da doğrudan kırmızı kart görmesiyle Valencia önünde 10 kişi kaldı. Ancak İtalyan devi, bu dezavantaja rağmen Pjanic'in 45 ve 51. dakikalarda penaltıdan bulduğu iki golle 2-0 kazanmayı bildi.

Gruptaki diğer maçta Manchester United, İsviçre'de Young Boys'u 3-0 yendi. Toplu sonuçlar: E GRUBU: Ajax- AEK: 3-0, Benfica-Bayern Münih: 0-2. F GRUBU: Manchester City-Lyon: 1-2, Shakhtar Donetsk- Hoffenheim: 2-2. G GRUBU: Real Madrid-Roma: 3-0, Viktoria Plzen-CSKA Moskova: 2-2.



Murillo ile girdiği ikili mücadelede rakibinin kendisini yere attığını düşünen Ronaldo, 145. Devler Ligi maçında gördüğü ilk kırmızı kart sonrasında gözyaşlarına boğuldu.