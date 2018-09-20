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'un lisans sorunu çözülüyor!

Spor Toto 1. Lig takımlarından 'da kulüp başkanı , evrakı eksiksiz şekilde na teslim ettiklerini belirterek, "Bugün yapacakları kurul toplantısından sonra spor ulusal kulüp lisansını almış olacak." dedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 14:07
Eskişehirspor'un lisans sorunu çözülüyor!
Başkanı , Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'nın açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, günlerdir bu konuda İstanbul'da çalışma yürüttüklerini belirterek, Destici'ye verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Günlerce İstanbul'da adeta kamp kurduklarını anlatan Ünal, "Dün gece 'e döndük. Evrakımızı eksiksiz şekilde na teslim ettik. Bugün yapacakları kurul toplantısından sonra Eskişehirspor ulusal kulüp lisansını almış olacak. Üç puanını kaybetmeden yoluna devam edecek. Bir sonraki hamlemiz ise ocak ayında yeni oyuncularımızı oynatmak olacak. Onu da başaracağız." diye konuştu.

Destici de ulusal kulüp lisansının alınmasıyla 3 puan silme riskinin ortadan kalkacağını söyledi.

Bunun önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Destici, emeği geçenlere teşekkür ederek, devre arasına kadar diğer sorunların da çözüme ulaştırılıp, takımın ikinci yarıda tam kadro sahaya çıkması için destek ve gayretlerini sürdüreceklerini bildirdi.

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Eskişehirspor'un lisans sorunu çözülüyor!
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