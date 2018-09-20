Ocak’ta 20 milyon Euro

Sabah Spor yazarları, Galatasaray'da büyük gelişim gösteren Garry Rodrigues
'in performansını analiz etti
SÜPER Lig'de Kasımpaşa ağlarına gönderdiği iki golün ardından, Şampiyonlar Ligi'nde de Lokomotiv Moskova
ağlarını havalandırarak kilidi açan Garry Rodrigues, performansıyla Galatasaray camiasını büyülüyor. Sezon öncesi Spartak Moskova
ve Newcastle'ın 7-8 milyon Euro'luk tekliflerle talip olduğu Yeşil Burun Adaları asıllı milli futbolcuyu yönetim satmaya yanaşmamıştı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde parlatıp devre arasında daha yüksek bir bedelle satma planları yaptığı yıldız futbolcuda hedefine ulaşacak gibi görünüyor. Lokomotiv maçı sonrası statta durum değerlendirmesi yapan Galatasaraylı kurmayların, "Biz en az 10 milyon Euro diyorduk ancak Rodrigues değerini ikiye katladı" yorumları yaptığı 27 yaşındaki oyuncunun durumunu SABAH Spor yazarlarına sorduk. İşte usta yorumculardan gelen cevaplar: GÜNÜN SORUSU
G.Saray, Rodrigues'ten devre arasında hedeflediği kazancı sağlayabilir mi? LEVENT TÜZEMEN BİR RODRİGUES KOLAY YETİŞMİYOR
RODRIGUES'E geçen sezondan beri İngiltere kulüplerinin ilgisi var. Dünya futbolunda son yıllarda hızlı kanat oyuncusu kolay kolay yetişmiyor. Rodrigues, Fatih Terim sayesinde çok hızlı bir gelişim gösterip özgüven kazandı.
Galatasaray'ın en önemli silahı olacaktır. Rodrigues, bu formunu ve golcülüğünü sürdürürse 20 milyon Euro'ya kadar alıcı bulur. Bir oyuncunun yükselişinde teknik adamların payı her zaman büyük olur. Terim'in özel ilgisi Rodrigues'i hızla zirveye taşıyor. ÖMER ÜRÜNDÜL HEM ÇABUK HEM ADAM EKSİLTİYOR
BEN Garry Rodrigues'i ilk seyrettiğim zamandan beri beğeniyorum. Günümüz futbolunun önemli özelliklerden biri olan çabukluk ve adam eksiltme yeteneklerine sahip. Rodrigues hızını ve çabukluğunu geniş alanda kullanmayı bildiği gibi dar alanda da çalım atabiliyor ve topa da çok iyi vuruyor.
Üstelik yaş olarak da genç bir oyuncu. En beğendiğim özelliklerinden biri de ceza sahası çevresinde topları çok iyi kullanabilmesi. GÜRCAN BİLGİÇ ŞAMPİYONLAR LİGİ REFERANS OLACAK
SEZON başında değerini bulamadı, yüksek bonservis ödeyecek bir kulüp Süper Lig performansını kayda değer görmüyor. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi performansı Rodrigues'in kendisini aynı zamanda futbol piyasasına kanıtlama senedi de olacak.
Bu maçlarda atacağı goller veya yapacağı asistler ona talip olan kulüpler için referanstır. Eğer G.Saray bu nedenle satmamışsa doğru bir iş yapmıştır. Cenk Tosun
örneği önümüzde. İSKENDER GÜNEN GALATASARAY İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇ
GELDIĞI ilk günden beri gelişim içerisinde olan bir isim. Sürati ve çabukluğu ile takımına büyük katkılar yaptığı bir gerçek. Her geçen gün artan performansı ile daha üst düzey konuma gelebilmesi olası.
Daha önceki yıllarda ceza sahası içerisinde topla buluştuğunda gerekli yeterliliği olmayan oyuncu, bugün büyük bir gelişim göstererek sonucu değiştiren bir futbolcu haline geldi. Galatasaray için büyük bir kazanç. Rodrigues ile ilgili kararı, o zamanki şartlar dahilinde kulübü verecektir. TERİM YAZ KAMPINDA ÖZEL ÇALIŞTIRDI
G.Saray yönetiminin geçen sezon Ndiaye'de olduğu gibi devre arasında daha yüksek bir bedelle satmayı planladığı Rodrigues ile Fatih Terim
de özel olarak ilgilendi. Sezon öncesi kampında oyuncusuna takımdan ayrı çalışmalar yaptıran Terim, emeğinin karşılığını aldı.