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: 3 puanla başladık, mutluyuz

J Grubu ilk hafta karşılaşmasında 'u 1-0 mağlup eden 'ın teknik sorumlusu , "UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladık, mutluyuz." dedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 23:26
Oleg Fomenko: 3 puanla başladık, mutluyuz

Fomenko, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, çok zorlu geçen karşılaşmayı galip tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi. İlk yarı çok pozisyon bulduklarını ancak 1 tanesini gole çevirdiklerini belirten Fomenko, "İkinci yarıda rakibimiz bastırdı bu bizi biraz zorladı. 'ne 3 puanla başladık, mutluyuz. Bu çok önemli. Önümüzdeki maçlar için iyi bir motivasyon olacak bize. Buraya gelen her takım zorlanacaktır. Rakibimizin taraftarının verdiği destek de çok başarılıydı, herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Fomenko, ilk golü attıkları müsabakada daha sonra baskı yediklerini anlatarak, "Bu biraz psikolojiktir. Mağlup durumda olan takım kaybedeceği bir şey olmadığı için saldırır. Yapmamamız gereken ufak tefek hatalar yaptık. Deplasmanda oynamamız bizi etkiledi." ifadelerini kullandı.

'un genel olarak çok iyi organize bir oyun sergilediğini kaydeden Fomenko, "Özellikle ikinci yarının sonlarına doğru zorlandık, gol de yiyebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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Oleg Fomenko: 3 puanla başladık, mutluyuz
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