Zeki Çelik: "Gelişimim için Lille'e geldim"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli sağ bek Zeki Çelik ve Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier açıklamalarda bulundu.

İşte Zeki ve Galtier'in sözleri:

Zeki Çelik: "Oyun burada daha hızlı ve fiziksel. Hazırlık maçlarında bunu fark ettim ve hemen uyum sağladım. Ne kadar kaliteli oyuncularla oynadığınızı fark ediyorsunuz. Bu kadar çabuk adapte olacağımı tahmin etmezdim. Takım arkadaşlarım bu konuda çok yardımcı oldu." pic.twitter.com/5fxGtA8K0f — Sabah Spor (@sabahspor1) September 20, 2018

Zeki Çelik: "Genç bir futbolcuyum. Avrupa'daki futbol kalitesi Türkiye ile kıyaslanınca daha yukarıda. Lille'e gelerek gelişimim açısından çok doğru bir karar verdim. Gelişmem için en iyi çözüm yolu buydu. Bu kararımdan dolayı pişmanlık söz konusu bile değil. Çok mutluyum" pic.twitter.com/CtIUrpJ0sW — Sabah Spor (@sabahspor1) September 20, 2018

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier: "Zeki Çelik'i biraz biliyordum. Luis Campos onu takip etti. Çok iyi bir oyuncu. Takımı için çalışan bir futbolcu. Atletik yapısı çok güçlü. Öte yandan ilginç bir teknik yapısı var. Her şeyden önce takım arkadaşlarına saygı duyan biri." pic.twitter.com/b4Dt2APQRQ — Sabah Spor (@sabahspor1) September 20, 2018