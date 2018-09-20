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: "Gelişimim için 'e geldim"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden forması giyen milli sağ bek ve Lille Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 17:13 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 17:15
Zeki Çelik: Gelişimim için Lille'e geldim

Fransa Ligue 1 ekiplerinden forması giyen milli sağ bek ve Lille Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Zeki ve Galtier'in sözleri:

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Zeki Çelik: "Gelişimim için Lille'e geldim"
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