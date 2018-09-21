Bakan Berat Albayrak: Türkiye, Euro 2024'e hazır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Alman mevkidaşı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda Bakan Albayrak'a sorulan sorulardan biri de Türkiye'nin Euro 2024 ev sahipliği adaylığıydı.

Konuyla ilgili kendisine sorulan bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Sıkı bir futbol takipçisi olarak iki çerçevede bu başvuruyu değerlendirebiliriz. Türkiye; bu başvurusunu, ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak için çok olumlu buluyor. Almanya'nın da Türkiye'nin böyle bir organizasyona ilk defa ev sahipliği yapacak olmasını olumlu gördüğünü düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'nin Euro 2024 için hazır olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Türkiye ekonomik olarak da altyapı olarak da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak için birçok stadyum bu tür organizasyonları ekonomik ve ticari olarak başarmış olarak böyle bir organizasyona fazlasıyla hazır." şekline konuştu.

UEFA tarafından, Euro 2024'e ev sahipliği yapacak ülke 27 Eylül Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde açıklanacak.

Bakan Berat Albayrak: "Türkiye EURO 2024'e fazlasıyla hazır"