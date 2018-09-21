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Değişim için oy bekliyoruz

“Bu kez biz fazlasıyla hazırız. Çünkü sözlerimizin ve yükümlülüklerimizin de ötesine ulaştık. ’dan değişime oy bekliyoruz. Turnuvayı düzenleme sırası artık ’de olmalı”

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Değişim için oy bekliyoruz
Futbol Federasyonu Başkan Vekili , Türkiye'nin aday olduğu EURO 2024 için "Turnuvayı düzenleme sırası Türkiye'de olmalı, UEFA'dan değişime oy bekliyoruz" dedi. Yardımcı şunları söyledi: "Bu kez biz fazlasıyla hazırız. Çünkü sözlerimizin ve yükümlülüklerimizin de ötesine ulaştık. Bu mücadeleyi başka bir ülkenin üstlenmesi adına değişim istiyoruz. Şimdi geleneksel bir Avrupa ülkesi yerine Türkiye'nin bu büyük organizasyonu düzenleme ayrıcalığını üstlenme zamanı geldi." Şampiyonaya 10 statla hazır olacaklarını, 8'inin şimdiden tamamlandığını ifade eden deneyimli futbol adamı, "Statlarımız ortalama 3 yıllık yeni statlar. Almanya'nın statlarından da yeni" şeklinde konuştu. Devletin EURO 2024 için finansal ve hukuki garantiler verdiğini ifade eden Servet Yardımcı, Türkiye'nin her açıdan turnuvayı düzenlemeye hazır olduğunun altını çizdi.

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