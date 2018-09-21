Derbi sormayın

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
,
"Hem hücumda hem
savunmada ilk yarıda onların
düşüncesine uygun davrandık.
İkinci yarıda biraz
kıpırdanınca goller geldi"
dedi. Güneş şöyle devam
etti: "Gol yemeden kurtaramıyoruz, basit goller yiyoruz. Hataları değiştirmemiz lazım. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, mutluyuz. Larin çalışkan ama etki anlamında sıkıntıları var. Enzo da iyiydi. Gökhan'ın daha fazla desteğe ihtiyacı var."
Güneş, Fenerbahçe
ile oynayacakları maçla ilgili
soruları almadı ve "Bana derbiyi sormayın, sadece maç ile ilgili konuşacağım"
ifadesini
kullandı. HELE ŞÜKÜR GOL! Şenol Güneş
, maçın ilk yarısında oldukça stresliydi. Bunun sebebi de hiç kuşkusuz takımının etkisiz futboluydu... Karşılaşmayı büyük bir heyecanla izleyen tecrübeli çalıştırıcı, Babel'in golündan sonra ise "Hele şükür" diye bağırıp büyük sevinç yaşadı.