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Derbi sormayın

İkinci yarıda kıpırdayınca golleri attıklarını vurgulayan Güneş, F.Bahçe maçı ile ilgili soruya “Bana derbiyi sormayın” dedi

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Derbi sormayın
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hem hücumda hem savunmada ilk yarıda onların düşüncesine uygun davrandık. İkinci yarıda biraz kıpırdanınca goller geldi" dedi. Güneş şöyle devam etti: "Gol yemeden kurtaramıyoruz, basit goller yiyoruz. Hataları değiştirmemiz lazım. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, mutluyuz. Larin çalışkan ama etki anlamında sıkıntıları var. Enzo da iyiydi. Gökhan'ın daha fazla desteğe ihtiyacı var." Güneş, ile oynayacakları maçla ilgili soruları almadı ve "Bana derbiyi sormayın, sadece maç ile ilgili konuşacağım" ifadesini kullandı.

HELE ŞÜKÜR GOL!
, maçın ilk yarısında oldukça stresliydi. Bunun sebebi de hiç kuşkusuz takımının etkisiz futboluydu... Karşılaşmayı büyük bir heyecanla izleyen tecrübeli çalıştırıcı, Babel'in golündan sonra ise "Hele şükür" diye bağırıp büyük sevinç yaşadı.
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