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, Agüero’nun sözleşmesini uzattı

Premier Lig takımlarından , Arjantinli golcüsü Serigo Agüero’nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 12:16
Manchester City, Agüero’nun sözleşmesini uzattı

İngiltere ekibi , Arjantinli yıldızı 'nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.

2011 yılında İspanya'nın Atletico Mad takımından Manchester City'e transfer olan Agüero'nun sözleşmesi 2020 yılında sona erecekti. Mavi-beyazlıların resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Sergio Agüero'nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılıp 2021 yılında sona ereceği bildirildi.

Arjantinli futbolcu, bu sezon Manchester City formasıyla 5 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Manchester City, Agüero’nun sözleşmesini uzattı
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