Türkiye’ye büyük bir organizasyon daha

SON yıllarda sporun hemen her dalında birçok dev organizasyona başarıyla imza atan Türkiye
, önümüzdeki dönemde futbolda bir önemli turnuvaya daha ev sahipliği yapacak. Geleceğin futbol yıldızlarının vitrine çıkacağı U-15 düzeyindeki Dünya Kupası
ilk kez ülkemizde düzenlenecek. UEFA'ya bağlı bölgesel federasyonlar toplantısı Bükreş'te düzenlendi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören
, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da katıldığı toplantıda, "International Young Stars Cup" adıyla ilk kez düzenlenecek turnuvaya Türkiye'nin ev sahipliği yapmasına karar verildi. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Arnavutluk, Hırvatistan, Sırbistan, Yunanistan, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Karadağ, Slovenya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin U-15 Milli Takımları
katılacak.