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Alınacak acil bir karar yok

F.Bahçe Başkanvekili Semih Özsoy’dan Cocu’ya destek: Acil alınacak bir karar yok. Kötü sonuç sonrasında hemen müdahale yapmak doğru değil

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Alınacak acil bir karar yok

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, TRT Spor'da Haber Ajansı programında önemli açıklamalar yaptı. Ligdeki kötü başlangıç ve Zagreb'de alınan farklı yenilgi sonrasında taraftarların büyük tepki gösterdiği Phillip Cocu için acele bir karar almayacaklarını vurgulayan Özsoy, "Kötü bir sonuç sonrasında hemen müdahale yapmak doğru değil. Görevimizin başındayız. Ne gerekiyorsa yaparız" dedi. Oynanan futbolun kendilerini de mutlu etmediğini söyleyen Özsoy, "5 maçta verilen resim, hazırlık maçlardaki görüntü de dahil, bir devamlılık olmadığı yönünde. Bunlar zaman içinde düzelecek. Uygulanmak istenenler için biraz daha süreye ihtiyacımız olduğunu tahmin edersiniz" ifadesini kullandı.

AVRUPA'DA GRUPTAN ÇIKARIZ 4. YILDIZI ÇOK İSTİYORUZ
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan yüzde yüz çıkacaklarına inandığını söyleyen Fenerbahçe Başkanvekili, " maçının izahı yok ancak gruptan çıkma konusunda sıkıntı yaşamayız" şeklinde konuştu. Semih Özsoy, 4. yıldızı da çok istediklerini belirterek, "Lefter Küçükandonyadis sezonunda şampiyon olmak istiyoruz. Bu nedenle gerek duyulması halinde devre arasında da transfer yapabiliriz" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ'İ KINIYORUZ
"ŞENOL Güneş'in Sarpsborg maçından sonra F.Bahçe'ye edilen küfürleri onaylayan hareketini kınıyoruz" diyen Özsoy, "Geçen sezon oynanan maçtaki hareketler olmadığı sürece Beşiktaş derbisi güzel şekilde oynanır. sözde yaptıklarını eyleme de geçirmeli. Biz Konya'da dostluk mesajları verirken, Orman'ın hakkında konuşması anlamsızdı" ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞ OZAN'I İSTEDİ
KADRO dışı kalan için de görüşlerini paylaşan Özsoy, "Çok umutluyduk. Fakat beklentileri karşılayamadı. Ozan için Fikret Orman, transfer döneminin kapanmasına 1-2 gün kala bizi aradı ve takas teklifinde bulundu. Biz de olmayacağını söyledik. Bazı oyuncularımıza da teklif geldi ancak gitmek istemedikleri için gönderemedik" şeklinde konuştu.

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Alınacak acil bir karar yok
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