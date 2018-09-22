Alınacak acil bir karar yok

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, TRT Spor'da Haber Ajansı programında önemli açıklamalar yaptı. Ligdeki kötü başlangıç ve Zagreb'de alınan farklı yenilgi sonrasında taraftarların büyük tepki gösterdiği Phillip Cocu için acele bir karar almayacaklarını vurgulayan Özsoy, "Kötü bir sonuç sonrasında hemen müdahale yapmak doğru değil. Görevimizin başındayız. Ne gerekiyorsa yaparız" dedi. Oynanan futbolun kendilerini de mutlu etmediğini söyleyen Özsoy, "5 maçta verilen resim, hazırlık maçlardaki görüntü de dahil, bir devamlılık olmadığı yönünde. Bunlar zaman içinde düzelecek. Uygulanmak istenenler için biraz daha süreye ihtiyacımız olduğunu tahmin edersiniz" ifadesini kullandı.



AVRUPA'DA GRUPTAN ÇIKARIZ 4. YILDIZI ÇOK İSTİYORUZ

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan yüzde yüz çıkacaklarına inandığını söyleyen Fenerbahçe Başkanvekili, "Dinamo Zagreb maçının izahı yok ancak gruptan çıkma konusunda sıkıntı yaşamayız" şeklinde konuştu. Semih Özsoy, 4. yıldızı da çok istediklerini belirterek, "Lefter Küçükandonyadis sezonunda şampiyon olmak istiyoruz. Bu nedenle gerek duyulması halinde devre arasında da transfer yapabiliriz" dedi.



ŞENOL GÜNEŞ'İ KINIYORUZ

"ŞENOL Güneş'in Sarpsborg maçından sonra F.Bahçe'ye edilen küfürleri onaylayan hareketini kınıyoruz" diyen Özsoy, "Geçen sezon oynanan maçtaki hareketler olmadığı sürece Beşiktaş derbisi güzel şekilde oynanır. Fikret Orman sözde yaptıklarını eyleme de geçirmeli. Biz Konya'da dostluk mesajları verirken, Orman'ın Aykut Kocaman hakkında konuşması anlamsızdı" ifadesini kullandı.



BEŞİKTAŞ OZAN'I İSTEDİ

KADRO dışı kalan Ozan Tufan için de görüşlerini paylaşan Özsoy, "Çok umutluyduk. Fakat beklentileri karşılayamadı. Ozan için Fikret Orman, transfer döneminin kapanmasına 1-2 gün kala bizi aradı ve takas teklifinde bulundu. Biz de olmayacağını söyledik. Bazı oyuncularımıza da teklif geldi ancak gitmek istemedikleri için gönderemedik" şeklinde konuştu.

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