Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bakan Berat Albayrak: Türkiye, Euro 2024'e hazır

Bakan : Türkiye, 'e hazır

Hazine ve Maliye Bakanı , Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman mevkidaşı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.9.2018 22:18 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 02:25
Bakan Berat Albayrak: Türkiye, Euro 2024'e hazır

Hazine ve Maliye Bakanı , Alman mevkidaşı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda 'a sorulan sorulardan biri de Türkiye'nin ev sahipliği adaylığıydı.

Konuyla ilgili kendisine sorulan bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Sıkı bir futbol takipçisi olarak iki çerçevede bu başvuruyu değerlendirebiliriz. Türkiye; bu başvurusunu, ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak için çok olumlu buluyor. Almanya'nın da Türkiye'nin böyle bir organizasyona ilk defa ev sahipliği yapacak olmasını olumlu gördüğünü düşünüyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Almanya ile yeni dönem başladı

Türkiye'nin Euro 2024 için hazır olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Türkiye ekonomik olarak da altyapı olarak da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak için birçok stadyum bu tür organizasyonları ekonomik ve ticari olarak başarmış olarak böyle bir organizasyona fazlasıyla hazır." şekline konuştu.

UEFA tarafından, Euro 2024'e ev sahipliği yapacak ülke 27 Eylül Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde açıklanacak.

Bakan Berat Albayrak: "Türkiye EURO 2024'e fazlasıyla hazır"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Berat Albayrak: Türkiye, Euro 2024'e hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN