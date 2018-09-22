Başkanlar zirvesi

Sözleşmelerin TL üzerinden yapılması konusunda yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ardından Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe başkanları ile kulüplerin profesyonelleri, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın davetiyle bir araya geldi. Salı günü gerçekleştirilen toplantıda, oyuncu mukavelelerinin TL üzerinden olması konusu görüşüldü. Başkanlar, ilk etapta yerli futbolcularla TL üzerinden sözleşme yapılması hakkında görüş alışverişinde bulunup, birlikte hareket etme kararı aldı. Toplantının bir başka gündem maddesi ise, "3 büyük kulüp arasında tüm sezon geçerli olmak kaydı ile deplasman yasağı sistemine geçilmesi" konusuydu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Seyircimiz olay çıkarmıyor" diyerek öneriye karşı olduklarını belirtti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da bu formüle 'evet' demeyince mevcut sistemin devam etmesi yönünde fikir birliğine varıldı.

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