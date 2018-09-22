Önümüz açık

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için aday olan Türkiye ile Almanya'nın sunumlarını açıkladı. Türkiye projeleri ile açık ara öne çıktı. En büyük fark ise statlarda. 9 şehirde, 8 yeni stadın yanısıra yenilenecek iki stat ile birlikte toplam 2 milyon 490 bin kişilik seyirci kapasitesi dikkat çekiyor. Kombo bilet sistemi ile futbolseverlerin masrafsız olarak maçların oynanacağı şehirlere ulaşmasını sağlayacak olan TFF, güvenlik için devlet garantisi veriyor. Statlar acil durumlarda sadece 8 dakikada boşaltılabilecek, Almanya'nın böyle bir imkanı yok. Türkiye'nin oynanacak toplam 51 maç için organizasyondan ücret istememesi diğer bir avantaj. 10 aday stat ve tüm idman tesisleri de UEFA'ya tahsis edilecek. Bu iki faktörün UEFA'ya getirisi 165 milyon Euro'yu buluyor.



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Demirören, "Göz alıcı bir şampiyona düzenlemeye hazırız" dedi

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'nin vizyonunu EURO 2024 dosyasında ortaya koyduğunu belirterek, "Yeni futbolseverlere ulaşmak, ticari gelirleri artırmak ve Avrupa futbolunun sınırlarını genişletmek temel hedeflerimiz. Devletimizin son yıllarda futbol altyapısına yaptığı yatırımlar sayesinde göz alıcı bir şampiyona düzenlemeye şimdiden hazırız" dedi ve şöyle devam etti: "Aday statların hepsinin devlet garantisine sahip olmasının turnuvanın ticari başarısını sağlamlaştıracağına inanıyoruz. Adaylık sunumumuzu UEFA yönetimine canlı yapmak için sabırsızlanıyoruz."



SUNUMDAN ÖNE ÇIKANLAR

¦ 10 stadın zemini de doğal çim olacak. Statlarda hakem ve takımların soyunma odaları, sağlık merkezi vs hepsi UEFA kriterlerine uygun.

¦ Türkiye 2024'e kadar şehirler arasında 2000 kilometre demiryolu (1200 km döşendi), 1000 kilometre de otoyol inşa edecek.

Bunun için 17 milyar Euro bütçe ayrıldı. Antalya-Trabzon arasında şu an demiryolu yok ancak 2024'e kadar tüm aday şehirler arasında demiryolu hattı kurulacak.

¦ Organizasyona ev sahipliği yapacak şehirlere de 30 milyar Euro'nun üstünde altyapı yatırımı yapılacak. Bunun 18 milyar Euro'luk kısmı gerçekleştirildi.

¦ Türkiye satılan bütün biletlere garanti verirken, Almanya, UEFA'ya biletlerin tekrar satılması ile ilgili garanti veremedi. Böylece Almanya'nın adaylık dosyasında karaborsanın önü açıldı.

¦ Türkiye, EURO 2024 adaylığına güçlü bir devlet desteği ile talip olurken, Almanya Futbol Federasyonu buna sahip değil.

¦ Türkiye fikri mülkiyet haklarına da tam garanti verdi. Almanya ise bu konuda da geride kaldı.

¦ Maçların oynanacağı dokuz şehirde fan zone'lar kurulacak.

Bu alanların kapasitesi 9 bin ile 37 bin arası olacak.



İşte statlarımız ve kapasiteleri





