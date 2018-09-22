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evinde seri peşinde

Bu sezon iç sahadaki iki maçta ve ’ı 7 gol atarak yenen , bugün ’yi de mağlup ederek evindeki iyi gidişatını sürdürmek istiyor

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Fırtına evinde seri peşinde
, 'in 6'ncı haftasında bu akşam 'yi konuk ediyor. Geçen hafta yenilgisiyle hayal kırıklığı yaşayan bordo-mavililer, ekibini mağlup ederek yeniden moral bulmak istiyor. Trabzonspor'un en önemli kozu ise bu sezon evindeki harika performansı... spor'u 3-1 mağlup eden , 'ı da 4-0 yenerek iç sahada ne kadar etkili olduğunu göstermişti. 'ın öğrencileri bu iki maçın ilk yarılarında rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Bu akşam Yusuf Yazıcı'nın yerine Abdülkadir Ömür'ün oynaması bekleniyor.

TRABZONSPOR'A YENİ SPONSOR
Trabzonspor, Intercity firmasıyla forma kol sponsorluğu imzaladı. Düzenlenen törende konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, yapılan anlaşma ile kulübün 3 yıllık araç ihtiyacının Intercity'den karşılanacağını söyledi. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali ise, "Trabzonspor'un bambaşka bir duruşu ve taraftarı var. Biz de çorbanın tuzu olarak Trabzonspor'a dahil olmaktan mutluyuz" diye konuştu.
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Fırtına evinde seri peşinde
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