Fırtına evinde seri peşinde

Trabzonspor
, Süper Lig
'in 6'ncı haftasında bu akşam Göztepe
'yi konuk ediyor. Geçen hafta Alanyaspor
yenilgisiyle hayal kırıklığı yaşayan bordo-mavililer, İzmir
ekibini mağlup ederek yeniden moral bulmak istiyor. Trabzonspor'un en önemli kozu ise bu sezon evindeki harika performansı... Sivas
spor'u 3-1 mağlup eden Fırtına
, Galatasaray
'ı da 4-0 yenerek iç sahada ne kadar etkili olduğunu göstermişti. Ünal Karaman
'ın öğrencileri bu iki maçın ilk yarılarında rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Bu akşam Yusuf Yazıcı'nın yerine Abdülkadir Ömür'ün oynaması bekleniyor. TRABZONSPOR'A YENİ SPONSOR
Trabzonspor, Intercity firmasıyla forma kol sponsorluğu imzaladı. Düzenlenen törende konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, yapılan anlaşma ile kulübün 3 yıllık araç ihtiyacının Intercity'den karşılanacağını söyledi. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak
ise, "Trabzonspor'un bambaşka bir duruşu ve taraftarı var. Biz de çorbanın tuzu olarak Trabzonspor'a dahil olmaktan mutluyuz" diye konuştu.