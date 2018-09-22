Galatasaray’a İzmir’de coşkulu karşılama

Akhisarspor maçı için Manisa
'ya gidecek olan sarı-kırmızılı kafile İzmir
'e geldi. Tezahüratlarla karşılanan Galatasaray
kafilesi, taraftarı selamlayarak takım otobüsüne geçti. Oyuncuların ardından giriş yapan Teknik Direktör Fatih Terim'e taraftarlar çiçek takdim etti. Sarı-kırmızılı kafile havalimanından kara yoluyla Manisa'ya geçmek üzere hareket etti.
Galatasaray'ın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Fernando
Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz
, Ahmet Çalık
, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok
, Sinan Gümüş
, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk
, Badou Ndiaye, Ömer Bayram
, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."