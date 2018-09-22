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’a ’de coşkulu karşılama

'in 6. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan , Akhisarspor maçı için 'e geldi. ’na iniş yapan sarı-kırmızılı kafileyi coşkulu bir taraftar topluluğu karşıladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 20:49 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 21:24
Galatasaray’a İzmir’de coşkulu karşılama
Akhisarspor maçı için 'ya gidecek olan sarı-kırmızılı kafile 'e geldi. Tezahüratlarla karşılanan kafilesi, taraftarı selamlayarak takım otobüsüne geçti. Oyuncuların ardından giriş yapan Teknik Direktör Fatih Terim'e taraftarlar çiçek takdim etti. Sarı-kırmızılı kafile havalimanından kara yoluyla Manisa'ya geçmek üzere hareket etti.



Galatasaray'ın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
" Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, , , Garry Rodrigues, , , İsmail Çipe, Martin Linnes, , Badou Ndiaye, , Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."
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Galatasaray’a İzmir’de coşkulu karşılama
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