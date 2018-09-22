Gençlerbirliği 6'da 6 yaptı

Spor Toto 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Başkent ekibi 6. maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü.



MAÇTAN DAKİKALAR

56. dakikada sağ taraftan Ahmet İlhan'ın içeri çevirdiği topa arka direkte bulunan Alper'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

62. dakikada sol tarafta Ümraniyespor savunmasının hatasıyla topu kapan Alper'in ceza sahası içinde çalım atarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

67. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Sessegnon'un şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

81. dakikada ceza sahası dışından Leandrinho'nun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hakan Arıkan'da kaldı.

83. dakikada Selçuk Şahin'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Nadir, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2



Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Caner Ak xx, Sezgin Çınar xx, Mehmet Kağan Bingül xx

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür xx, Oğuz Ceylan xx, Appindangoye xx, Merthan Açıl xx, Mucahid xx, Muhammed Gönülaçar xx, Timur Temeltaş xx (Alaattin Okumuş dk. 72 x) Dialiba xx (Atabey Çiçek dk. 46 x), Emircan Altıntaş xx, Madinda xx (Vasilogiannis dk. 64 x), Leandrinho xx

Yedekler: Metin Erol, Tarık Tekdal, Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan xx, Ahmet Oğuz xx, Claro xx, Arnason xx (Mahmut Boz dk. 63 x), Alper Uludağ xxx, Yasin Pehlivan xx, Selçuk Şahin xx, Ahmet İlhan Özek xx, Sessegnon xx (Rahmetullah Berişbek dk. 87 ?), Jailton xx (Nadir Çiftçi dk. 82 xx), Nobre xx

Yedekler: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Özdemir, Bady

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Alper Uludağ (dk. 62), Nadir Çiftçi (dk. 83) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Arnason, Alper Uludağ (Gençlerbirliği) Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis (Ümraniyespor)

ERKAN SÖZERİ: "KAZANMA ALIŞKANLIĞIMIZI SÜRDÜREREK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirterek, rehavete kapılmadan kazanma alışkanlıklarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maç geçirdiklerini söyleyen Sözeri, "Ümraniyespor sahasında etkili olan bir takım. Özellikle ilk yarı mazeret diye söylemiyorum ama rüzgara karşı çok etkili olamadık. Pas trafiğini iyi yapamadık. İkinci yarı rüzgarı arkamıza aldık. Selçuk'u Sessegnon'un yanına çektik. Oyunu daha çok biz yönettik. Net bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Hedefimiz Süper Lig. Kayıpsız gidiyoruz. Ligin çok başı dolu dolu 28 maçımız var. Rehavete kapılmadan kazanma alışkanlığımızı sürdürerek, bunu devem ettirmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLAR TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU"

Deneyimli çalıştırıcı, Ümraniyespor ve Gençlerbirliği taraftarlarının tribünde centilmence destek olduklarını aktararak, "Buraya gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Galibiyet onlara armağan olsun. Ümraniyespor ile birlikte çok centilmen görüntü ortaya koydular. Tüm Türkiye'ye örnek oldu. Oyuncularımı da kutluyorum. Sıcak havada mücadele ettiler" diye konuştu.

İSMET TAŞDEMİR: "İSTEMEDİĞİMİZ BİR ŞEKİLDE KAYBETTİK"

Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yedikleri gol ile oyun hakimiyetini rakibe verdiklerini söyleyerek, istemedikleri şekilde mağlup olduklarını ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam düşündükleri oyunu ilk yarı sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, "Düşündüklerimizi ilk yarı kısmen yapabildik. 3. bölgede üretim konusunda sıkıntı yaşadık. İlk yarı istediğimiz her şeyi yapmaya çalıştık ama yediğimiz basit golle oyunun hakimiyeti tamamen Gençlerbirliği'ne geçti. Kadro kalitesi yüksek ekipti ve gol şansı verdiğimizde değerlendireceklerdi ve bunu yaptılar. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum. Maalesef istemediğimiz şekilde mağlup bitirdik" şeklinde konuştu.