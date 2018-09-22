Hatayspor tek golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Hatayspor, evinde karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Caner Hüseyin Bağ, ceza sahası içerisinden sol çaprazdan sert vurdu ancak top direkten döndü.

12 . dakikada kullanılan serbest vuruşunda Diallo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

58. dakikada Caner'in soldan ortasına arka direkte bomboş pozisyonda olan Hamza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Uygar Bebek xx, Deniz Turgut xx

Hatayspor: Akın Alkan xxx, Yusuf Abdioğlu xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xxx, Kubilay Sönmez xx, Selim Ilgaz xx, Mirkan Aydın xx (Sinan dk. 64 xx), Diallo xxx (Yılmaz dk. 72), Murat Paluli xx, Tom xx (Hamza dk. 56 xx), Caner Hüseyin Bağ xxx

Yedekler: Ömer, Yasin, Soner, Gökhan

Teknik Direktör: Murat Sönmez

İstanbulspor: Umut Kaya xx, Nascimento xx, Eslem Öztürk x, Muammer Sarıkaya xx (Muhammed Demirci dk. 82 ?), Ali Dere xx (Duhan Aksu dk. 46 x), Aldın Cajic xx, Arif Morkaya xx, Murat Duruer xx, Perovic xx (İbrahim dk. 60 x), Barış Örücü, Muhammed Ali Kurt xx

Yedekler: Alperen, Atchom, Akaminko, Halil Yılmaz

Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı

Goller: Diallo (dk. 12), (Hatayspor)

Kırmızı kartlar: Eslem Öztürk (dk. 87) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Caner Hüseyin Bağ, (Hatayspor) Arif Morkaya, Eslem Öztürk, Murat Duruer (İstanbulspor)

MURAT SÖNMEZ: "HATAY'A YAKIŞAN ŞEKİLDE MÜCADELE OLDU"



Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, maç sonunda yaptığı değerlendirmede, Hatay'a yakışan bir mücadele ettiklerini belirterek, iyi oyun oynayarak galibiyete uzandıklarını ifade etti.



Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Hatayspor, evinde karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Maça da iyi başladık. 13., 14. dakikadaki güzel bir frikik golüyle 1-0 öne geçtik. İlk yarı skoru arttırabilirdik de, oyun olarak, oyunun bütün bölümlerinde. İkinci yarı dönem dönem pozisyon bulduk. Maç 1-0 gidince, rakip he oyunda kaldı. Daha iyi bir futbol oynayabilmemiz için ikinci golü bulmamız gerekiyordu. Yani burada bu zor şartlarda oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Çok onurlu, Hatay'a yakışan bir mücadele ortaya koydular. Bu skor kulübümüzün önünü açmıştır, o yüzden herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



İSTANBULSPOR CEPHESİ



Galibiyetlerinden dolayı Hatayspor'u tebrik eden İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Öncelikle rakibi kazandıkları için tebrik etmek lazım. Biz kendi planlarımızı çok fazla uygulayamadık sahada. Ona rağmen elimize geçen pozisyonları atsaydık beraberlik veya galibiyete dönebilirdik. Hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız, yolumuza devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.