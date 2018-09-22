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Ibrahimovic'ten 'ye dönüş sinyali

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, eski takımı 'den transfer teklifi aldığını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 16:07
Ibrahimovic'ten Malmö'ye dönüş sinyali

Geçen hafta Los Angeles Galaxy'nin Toronto'ya 5-3 kaybettiği maçta kariyerinin 500. golünü atan 36 yaşındaki futbolcu, İsveçli blog yazarlarından Calle Schulman'a Instagram üzerinden açıklamada bulundu.

'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden 'den, kariyerini İsveç'te sonlandırması için transfer teklifi aldığını aktaran Ibrahimovic, "Malmö'nün transfer teklifine kapıyı kapatmadım. İsveç'te şampiyonluk kupam eksik." ifadelerini kullandı.

Galaxy takımı ile iki yıllık sözleşmesinin olduğunu da hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Galaxy ile sezon sonunda sunacağım alternatifler hakkında oturup konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ibrahimovic, profesyonel kariyerine başladığı ülkesinin Malmö takımında 1999-2001 yıllarında forma giydi.

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Ibrahimovic'ten Malmö'ye dönüş sinyali
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