Roco rüştünü ispatladı

Sarpsborg maçı öncesi forma giydiği karşılaşmalarda ağır kalmakla ve pozisyon hatası yapmakla suçlanan Enzo Roco, sonunda Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı. Savunmada rakip atakların 11'ini tek başına uzaklaştıran, 15 ikili mücadeleden 12'sini, 8 hava topundan 7'sini kazanan Şilili stoper, ayrıca 55 pasın 50'sini doğru adrese gönderdi. Golüyle hücumda da Beşiktaş'a katkı sağlayan Roco, bu performansıyla kendisine yönelik akıllardaki soru işaretlerini silerken, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.



Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i

Kaleci: Denis Scherbitski (BATE)

Savunma: Maehle (Genk),

Roco (Beşiktaş), Martynovich (Krasnodar), Lustig (Celtic)

Orta saha: Raphinha (S. Lizbon), Banega (Sevilla), Havertz (B. Leverkusen), Hajrovic (D. Zagreb)

Forvet: Ben Yedder (Sevilla), Aubameyang (Arsenal)



Q7: Harika bir derbi daha oynayacağım

Twitter hesabından forma giydiği ilk Fenerbahçe derbisinin videosunu paylaşan Ricardo Quaresma, "Bu stadyuma (Ülker) geri döneceğim ve harika bir derbi daha oynayacağım. Bu kulübü temsil etmek ve Beşiktaş formasını giymek için tüm hazzımla geri geleceğim. Sonsuza dek Beşiktaş" ifadelerini kullandı.



Kartal 19. sırada

UEFA, güncel kulüp sıralamasını açıkladı. Beşiktaş 19. sırada yer alırken F.Bahçe 55., Galatasaray 64. Başakşehir 109., Trabzonspor da 138. sıraya yerleşti. Listenin zirvesini Real Madrid (1), Bayern Münih (2), Barcelona (3), Atletico Madrid (4) oluşturdu.

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