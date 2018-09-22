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Roco rüştünü ispatladı

11 atağı tek başına uzaklaştırdı. 12 ikili mücadele, 7 de hava topu kazandı. Defanstaki bu başarısını golle taçlandırıp UEFA ’nde haftanın 11’ine seçildi

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Roco rüştünü ispatladı

Sarpsborg maçı öncesi forma giydiği karşılaşmalarda ağır kalmakla ve pozisyon hatası yapmakla suçlanan Enzo Roco, sonunda 'in gözüne girmeyi başardı. Savunmada rakip atakların 11'ini tek başına uzaklaştıran, 15 ikili mücadeleden 12'sini, 8 hava topundan 7'sini kazanan Şilili stoper, ayrıca 55 pasın 50'sini doğru adrese gönderdi. Golüyle hücumda da 'a katkı sağlayan Roco, bu performansıyla kendisine yönelik akıllardaki soru işaretlerini silerken, UEFA 'nde haftanın 11'ine seçildi.

Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i
Kaleci: Denis Scherbitski (BATE)
Savunma: Maehle (Genk),
Roco (Beşiktaş), Martynovich (Krasnodar), Lustig (Celtic)
Orta saha: Raphinha (S. Lizbon), Banega (Sevilla), Havertz (B. Leverkusen), Hajrovic (D. Zagreb)
Forvet: Ben Yedder (Sevilla), Aubameyang (Arsenal)

Q7: Harika bir derbi daha oynayacağım
Twitter hesabından forma giydiği ilk Fenerbahçe derbisinin videosunu paylaşan , "Bu stadyuma (Ülker) geri döneceğim ve harika bir derbi daha oynayacağım. Bu kulübü temsil etmek ve Beşiktaş formasını giymek için tüm hazzımla geri geleceğim. Sonsuza dek Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

Kartal 19. sırada
UEFA, güncel kulüp sıralamasını açıkladı. Beşiktaş 19. sırada yer alırken F.Bahçe 55., Galatasaray 64. Başakşehir 109., Trabzonspor da 138. sıraya yerleşti. Listenin zirvesini Real Madrid (1), Bayern Münih (2), Barcelona (3), (4) oluşturdu.

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Roco rüştünü ispatladı
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