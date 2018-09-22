Spor Toto Süper Lig’de diğer maçlar

MALATYASPOR KENDİNE GELDİ
Evkur Yeni Malatyaspor
sahasında Çaykur Rizespor
'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 43. dakikada Brezilyalı Guilherme'nin çalımlarla gelip yaptığı asist sonrası Sırp futbolcu Aleksic'ten geldi. 61'de Aleksic'e sert müdahalede bulunan Fink, kırmızı kartla atıldı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in görevine son verilmesinin ardından maçlara antrenör Mehmet Ali Karaca ile çıkan Çaykur Rizespor'un 6 haftalık galibiyet hasreti de sürdü. Yeni Malatyaspor'un hocası Erol Bulut maçın ardından, "28 derecelik sıcaklıkta saat 13.30'da oynamak kolay değildi. Kazandığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu. KONYASPOR VARIM DEDİ
Yeşil-beyazlılar, Kayseri'den 3 puanla dönüp 4. sıraya çıkarken, maça Cüneyt Çakır
'ın VAR'la kararından dönmesi damga vurdu Atiker Konyaspor
deplasmanda Kayserispor
'u mağlup etti: 0-2. 24. dakikada Skubic topu ağlara gönderdi ancak ofsayt kararı çıktı. 36'da Ömer Ali'nin pasında Yatabare ağları sarstı. Ancak yardımcısı Tarık Ongun'un ofsayt bayrağını gören Cüneyt Çakır golü iptal etti. Daha sonra 'VAR'a danışan Çakır kararından dönerek golü verdi: 0-1. 45+1'de kazanılan korner atışında Selim Ay'ın pasında Jonsson farkı ikiye çıkardı: 0-2. İkinci devrede Umut ve Deniz ile rakip kaleye yüklenen Kayserispor skoru değiştiremeyince kazanan Atiker Konyaspor maç fazlasıyla ligde dördüncü sıraya yükseldi. SPOR TOTO 1. LİG
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
SPOR Toto 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği
, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Başkent ekibi 6. maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. 62. dakikada Alper ve 83'te Nadir'in golleriyle Gençlerbirliği, İstanbul'dan 3 puanla çıktı. Hatayspor ise evinde İstanbulspor'u Sadio Diallo'nun 12. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Boluspor da deplasmanda Adanaspor'u Özgün Can Özcan ve Mustafa Durak'ın golleriyle 2-1 yenerek iyi gidişini sürdürdü. Günün diğer karşılaşmasında ise Elazığspor evinde Karabükspor'u 4-0 mağlup etti. 2. VE 3. LİG'DE SONUÇLAR 2.LİG KIRMIZI GRUP
: Sivas Bld.- Konya Anadolu Selçuk: 2-0, Etimesgut-Manisa BŞB: 1-0, Zonguldak
Kömür-Şanlıurfa: 0-1, BUGSAŞ-Pendik: 0-1, Tuzla-Tokat: 2-0 Menemen-Tarsus İY: 2-2, Kırklareli-Bandırma: 3-1, K.Maraş- Fatih Karagümrük
: 0-1, Fethiye- Darıca G.Birliği: 0-4. BEYAZ GRUP:
Amed-Hacettepe: 1-0, G.Antep- Bodrum: 0-1, Gümüşhane-Sarıyer: 3-3, Ankara Demir-Bayrampaşa: 1-2, Sancaktepe-Keçiörengücü: 2-0, İnegöl-Kastamonu 1966: 0-2, Eyüp- Samsun
: 0-2, Sakarya-Uşakspor: 0-2, Manisa-Niğde Anadolu: 2-3. 3.LİG 1. GRUP:
Karbel Karaköprü-Erzin: 5-1, Erbaar-Hekimoğlu Trabzon: 1-1, Kozan-Artvin Hopa: 3-1, Nevşehir
- Körfez: 4-0, Ergene Velimeşe- Batman Petrol: 1-0, Silivri-B,Çekmece Tepecik: 1-0, Gebze-Yomra: 3-0, Tire 1922-Nazilli: 0-0. 2.GRUP:
OfsporÇatalca: 1-2, Pazarspor-Bergama: 1-1, Altındağ-Sultanbeyli: 0-0, Osmaniye-Yeni Ordu
: 0-0,Alibeyköy- Karşıyaka: 2-2 Kemer 2003-Düzce: 2-0, Esenler Erok-Van BŞB: 2-0, Kızılcabölük-Adıyaman: 5-0. 3. GRUP:
1461 Trabzon-Ankara Adliye 2-2, Erzincan-Diyarbekir: 2-1, Payas-Bağcılar: 1-0, Fatsa-Karacabey: 1-4, Halide Edip Adıvarspor-Kocaeli: 3-0, Gölcük-Çorum: 1-0, Muğla
- Cizre: 0-0, Turgutlu-Bayburt: 1-1, Buca-Serik: 1-2.