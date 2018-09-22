Trabzonspor vurgun yedi!

MAÇIN RÖNTGENİ 1-
Burak'ın?
ceza sahası içerisindeki pasında Titi topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Burak'ın vuruşunu kaleci Beto
kurtarmayı başardı. 2-
Son
Alanyaspor maçından 3 farklı isimle sahaya çıkan Trabzonspor
, iç sahadaki coşkusundan çok uzaktı. Özellikle topu ileride tutma
ve bilinçli
atak geliştirmede sıkıntı yaşayan Trabzonspor, ilk yarı performansı ile hayal kırıklığı yarattı. 3-
Rodallega'nın
ince pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Abdülkadir, boş pozisyondaki Burak'a çıkarttı. Burak'ın vuruşunda da top ağlarla buluştu.
Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırınca hakem Hüseyin Göçek
, VAR'a başvurdu. VAR incelemesinin ardından ise golü verince Trabzonspor, bu sezon Video Yardımcı Hakem kararıyla ilk golünü bulmuş oldu. 4-
Rodallega'nın
enerjisi ile ikinci yarı
hareketlenen Trabzonspor'un
90+2. dakikada da
bir topu direkten döndü.
90+5'te ise Rodallega yine ağları gördü. Ancak hakem VAR incelemesine başvurdu. Saha kenarındaki VAR ekranından pozisyonu inceleyen hakem Hüseyin Göçek, Burak'ın pozisyon öncesi topu eliyle indirdiği gerekçesiyle golü iptal etti. Geçen hafta Kayserispor'u mağlup eden Göztepe
, Trabzon'u da deplasmanda 2-1 devirmeyi başardı. ONUR: %100 HATALIYIM
Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak
, yediği ikinci golde hatalı olduğunu belirterek, "Yüzde yüz hata bendeydi. Arkadaşlarım ve hocam haklarını helal etsinler. Tepkileri de anlıyorum. Herhalde yüzüm eskidi. Herkesin canı sağolsun" dedi. İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Dakika 9 Yasin Öztekin
0-1: Gassama'nın pasıyla ceza alanına giren Andre Castro, Mustafa Akbaş
'ı geçerek çizgiye indi ve arkaya kestiği topu Yasin boş kaleye gönderdi. Dakika 28 Yasin Öztekin 0-2: Halil'in penaltı noktasına ortaladığı topu Yasin Öztekin sol ayağıyla kaleye gönderdi, Onur'un elinden seken top ağlara gitti. Dakika 66 Burak Yılmaz
1-2: Rodallega ile verkaça giren Abdülkadir'in çıkardığı topu Burak Yılmaz ağlara gönderdi. KADRO ARAPSAÇI
Sezonun formda isimleri Rodallega, Olcay ve Nwakaeme'yi kesen Ünal Karaman
'ın sahaya sürdüğü 11 çok tartışıldı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman dün gece sahaya sürdüğü 11 ile herkesi şaşırttı. Sezonun formda isimleri Rodallega, Olcay ve Nwakaeme'yi kulübeye çeken Karaman, bu üçlünün yerine Burak Yılmaz, Amiri ve Abdülkadir'e yer verdi. Ancak özellikle Burak Yılmaz ilk yarıda kaçırdığı penaltı ile bordo-mavili taraftarlara saç baş yoldurdu. Amiri de ilk yarının sonunda yerini Rodallega'ya bıraktı. Olcay ve Nwakaeme de ardından oyuna girdi ama bu ilk yarıdaki yanlışları düzeltmeye yetmedi. Trabzonspor taraftarları, maça fazla ilgi göstermedi. KARAMSAR OLMAK İÇİN NEDEN YOK!..
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, karamsarlığa kapılmaya gerek olmadığını belirterek, "Hataları yapan bizim oyuncularımız, onları sahaya koyan da benim. 2. yarı çabaladılar ama sonuç üretemedik. Oyuncularımı 2. yarı gösterdikleri performans için tebrik ediyorum. Hakem sahanın içinde bir karar vermiştir, sahanın mutlak hâkimi odur. Bizim bir rahatsızlığımız yok" diye konuştu. GÖZTEPE TAM 38 YIL SONRA SEVİNDİ
YASIN Öztekin'in ilk golü Göztepe'nin ligde Trabzonspor deplasmanında 38 sene sonra bulduğu ilk gol olarak tarihe geçti. İzmir
ekibinin ligde, Trabzon'daki son golü 6 Nisan 1980'de gelmişti. Yani, bu gol olduğunda dün gece sahada olan futbolcuların hiçbiri doğmamıştı. Maçın kahramanı Yasin, "Zor olacağını biliyorduk. Burada kazanmayı bilmek lazım, ona göre oynadık. İnşallah her hafta gol atarım" dedi.