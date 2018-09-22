Yerli oyuncular derbide golü unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş olacak. Pazartesi günün oynanacak mücadele öncesinde yabancı futbolcuların etkisi göze çarpıyor. Fenerbahçe adına Beşiktaş maçlarında gol atan son Türk oyuncu Volkan Şen oldu. 2015-16 sezonunun 23'üncü haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren Volkan Şen, Fenerbahçe adına Beşiktaş derbilerinde gol atan son yerli futbolcu olarak göze çarptı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından oynadığı Beşiktaş derbilerinde 6 gol atarken, bunların 5 tanesi yabancı futbolculardan geldi. 1 golü ise Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo kendi kalesine kaydetti.

SON YERLİ GOL OLCAY ŞAHAN'DAN

Beşiktaş'ta ise ligde oynanan Fenerbahçe derbilerinde gol atan son yerli futbolcu ise Olcay Şahan. 2013-14 sezonunun 13'üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken karşılaşmanın 9'uncu dakikasında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Olcay Şahan, Beşiktaş adına ligde oynanan Fenerbahçe derbilerinde gol atan son Türk futbolcu oldu. Bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ile oynadığı lig maçlarında 11 gol atan Beşiktaş'ta bu gollerin 10'u yabancı futbolculardan geldi. 1 golü ise Simon Kjaer'in kendi kalesine attığı golle kaydedildi.