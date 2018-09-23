Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 'kırmızı' tehlike!

Fenerbahçe, ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 6 puanla istenileni veremedi. Aynı periyotta Beşiktaş ise 10 puan topladı. UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk maçta Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe'de tüm oklar teknik direktör Phillip Cocu'ya döndü. Ali Koç'un büyük umutlar ile Aykut Kocaman'ın yerine getirdiği Hollandalı teknik adam, camianın umutsuzluğuna çare olamadı.

HASAN ALİ VE SKRTEL YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Fenerbahçe'de adalesinde ağrı hisseden ve takımdan ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım ile Dinamo Zagrab maçı öncesi sakatlanan Martin Skrtel, Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ligin 5'inci haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçı öncesinde sakatlanarak takımını yalnız bırakan Hasan Ali, Beşiktaş maçında takımına destek olmak istiyor. Sağlık ekibinin yoğun çabası ile Beşiktaş maçına hazırlanan Hasan Ali Kaldırım için son karar maç günü verilecek.

Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Zagreb maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlık geçiren ve mücadelede forma giyemeyen Skrtel de siyah-beyazlılara karşı forma giymek istiyor. Skrtel'in Pazartesi günü oynanacak maça kadar yetiştirilmesi ve karşılaşmada ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray'dan takıma dahil edilen ve sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, forma giyemeyecek.

COCU'NUN KOZLARI; SLIMANI, AYEW VE BENZIA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb deplasmanında dinlendirdiği Andre Ayew, Islam Slimani ve Yassine Benzia'yı Beşiktaş derbisine sakladı. Hollandalı teknik adamın forvette kullanmayı düşündüğü Ayew, Slimani ve Benzia sarı-lacivertli takımın önemli silahları haline geldi. Yaptığı toplantılarla oyuncularına Beşiktaş derbisinin önemini anlatan Cocu, bu üç oyuncuyla daha yakından ilgilenerek stadı dolduracak sarı-lacivertli taraftarın önünde Kadıköy'den galip ayrılmak istiyor.

BEŞİKTAŞ 14 YILDIR KAZANAMIYOR

Siyah-beyazlı ekip, lig maçlarında Kadıköy'deki son galibiyetini 17 Nisan 2005 yılında aldı. Türk futbol tarihine geçen ve hafızalardan silinmeyen karşılaşmada Beşiktaş rakibini 4-3 mağlup etmişti. Bu maçtan sonra oynanan 14 derbide ise Beşiktaş'ın galibiyeti bulunmuyor. 14 maçta Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken, 5 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

SON 6 DERBİDE 12 KIRMIZI KART

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalarda tansiyon bir hayli yüksek geçiyor. Son 6 derbide iki takım oyuncuları 12 kez kırmızı kart gördü. İki takımın Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında sahaya çıktığı son 6 maçta toplamda 12 kez kırmızı kart çıkarken, bunların 6'sını Fenerbahçe, 6'sını ise Beşiktaş gördü.