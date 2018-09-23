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'a Akhisar maçı öncesi kötü haber

, 'in 6. haftasında yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 18:35 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 01:56
Galatasaray'a Akhisar maçı öncesi kötü haber

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre oyuncular, 'nde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon ve sürat çalıştı. Teknik direktör yönetimindeki idmanın ikinci bölümünde gruplar halinde 5'e 2 dar alan pasları üzerinde duran futbolcular, daha sonra taktik antrenman yaptı.

takımı, Akhisarspor maçı için akşam saatlerinde 'e gidecek. Sarı-kırmızılı kafile, buradan kara yoluyla 'ya geçecek.

SELÇUK İNAN KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte dünkü antrenmanda sakatlanan ve sağ adalesinde orta düzey zorlanma ile kanama tespit edilen , Akhisarspor maçının kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'da Akhisarspor karşılaşması için belirlenen kafilede şu oyuncular yer aldı:

Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, , , Garry Rodrigues, , , İsmail Çipe, Martin Linnes, , Badou Ndiaye, , Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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Galatasaray'a Akhisar maçı öncesi kötü haber
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