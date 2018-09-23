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sosyal medyayı salladı

Trabzonspor’u 2-1 mağlup eden ’de, takımının galibiyet gollerini atan , ikinci golünü tarzı kutlayınca Yasin’in gol sevinçleri sosyal medyada günün konusu oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 11:43
Yasin Öztekin sosyal medyayı salladı

Galatasaray'dan sezon başında ayrılıp 'ye transfer olan , sezona iyi bir başlangıç yaptı. ekibiyle çıktığı 6 lig maçında 3 gol kaydeden Yasin Öztekin, 'in 6. haftasında Trabzonspor'a attığı ikinci golün ardından dünyaca ünlü yıldız ile özdeşleşen gol sevincini yapınca sosyal medyada günün konusu oldu.

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Cristiano Ronaldo'ya benzetilmek elbette çok güzel. Bu durum hoşuma gidiyor" diye konuşan yıldız orta saha oyuncusunun "Ronaldo sevinçleri" sosyal medyayı adeta salladı.

RESMİ HESAPTA DA RONALDO BENZETMESİ

Yasin Öztekin'in Ronaldo sevincinin ardından Göztepe'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunuldu. Yasin'in Trabzon maçındaki sevinç fotoğrafı ile birlikte Ronaldo'nun gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafı yan yana paylaşıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu paylaşımın altını Yasin'i öven yorumlarla doldurdu.

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Yasin Öztekin sosyal medyayı salladı
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