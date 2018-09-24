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'da dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , teknik direktör 'la sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 00:42 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 00:44
Akhisarspor'da Cihat Arslan dönemi

Sezona teknik direktör Safet Susic'le başladıktan sonra 5. haftadaki MKE Ankaragücü maçından sonra yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarına Cem Kavçak yönetiminde çıktıktan sonra, yeni teknik direktörünü buldu.

'da, daha önce de takımda görev yapan ve bu sezona Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adanaspor'da başlayan 'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

2015-2016'da Akhisarspor'u çalıştıran Cihat Arslan, 2016-2017 sezonunun 2. haftasından sonra takımdan ayrılmıştı.

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Akhisarspor'da Cihat Arslan dönemi
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