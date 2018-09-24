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Aleksic atıyor, kazanıyor

Evkur ’da sezon başında İsviçre’nin ST Gallen takımından transfer edilen 27 yaşındaki , attığı gollerle takımını sırtlayan isim oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 12:55
Aleksic atıyor, Yeni Malatyaspor kazanıyor

Ligde gol bölgesinde kısır bir sezon geçiren Malatya temsilcisinde en büyük gol umudu Khalid Boutaib henüz golle tanışamazken, Sırp Aleksic ise 6 haftalık bölümde takımı adına 3 gol kaydetti. Orta saha ve forvet pozisyonlarında görev yapan Aleksic, ligde oynanan son Çaykur Rizespor müsabakasında da takımına 3 puanı getiren gole imza attı. Sergilediği performansla Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran Aleksic, Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor ağlarını sarsarak alınan 6 puana direkt katkı yaptı.

Golcü futbolcu Aleksic golcü özelliğinin yanında çalışkanlığıyla da hocalarını memnun ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpten edinilen bilgiye göre, Sırp futbolcu maç başı koşu mesafesiyle takımın en fazla koşan futbolcusu durumunda. Bu alanda Aleksic'i orta saha oyuncusu Murat Yıldırım takip ediyor.

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Aleksic atıyor, Yeni Malatyaspor kazanıyor
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