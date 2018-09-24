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evinde Korkmaz

’ın ekibinin iç sahada bileği bükülmüyor. Antalya Sivasspor’u Mevlüt ve penaltıdan Doukara’nın golleriyle devirdi

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Antalyaspor evinde Korkmaz
Antalyaspor, evinde başarılı çizgisini sürdürüyor. Daha önce iç sahada oynadığı iki lig maçının birini berabere bitiren diğerini ise galip tamamlayan kırmızı- beyazlı ekip, dün ise Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. 9. dakikada Torje, hava topu mücadelesinde Doğukan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltı atışını gole çeviren Kone, Sivasspor'u öne geçirdi: 0-1. 35. dakikada Hakan Özmert'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ön direk hizasında kafa vuruşunu yapan Mevlüt Erdinç, eşitliği sağladı: 1-1. 44. dakikada Mevlüt Erdinç, ceza sahasında Braz'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Serkan tokat, penaltı noktasını gösterdi. Doukara, 11 metreden ağları havalandırarak, tabelayı belirledi: 2-1.
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Antalyaspor evinde Korkmaz
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